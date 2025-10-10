VIDEO Totul despre gestionarea episoadelor de convulsie febrilă la copii

Copiii de până la 5 ani pot suferi convulsii febrile. În acest caz, părinții trebuie să meargă de urgență la spital cu cei mici, pentru un consult medical de specialitate. În unele cazuri, convulsia febrilă poate fi un simptom al epilepsiei, declanșată de febră.

„La copilul mic, până în vârsta de 5 ani avem acest risc de convulsii febrile. Ele apar doar în context de febră foarte mare. Ele apar într-un context în care în familie au mai fost cazuri de persoane care au avut așa ceva, părinți sau bunici. Ce înseamnă această convulsie? Copilul în febră nu mai este conștient, își crește tonusul, este încleștat și face niște mișcări ritmice” susține dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Convulsia febrilă vs. frison

Manifestarea convulsiei febrile este similară cu cea a frisoanelor, însă diferența semnificativă este faptul că în cazul frisonului, copilul este conștient. Convulsia febrilă presupune un consult medical de specialitate.

„Sunt asemănătoare cu frisoanele, dar la frisoane copilul este conștient. La convulsie copilul nu mai este prezent, plafonează privirea. Părintele face orice gest, dar copilul nu-și mai revine din starea respectivă. După această reacție, copilul este foarte moleșit. Când vede părintele așa ceva, își administrează copilului tratament antitermic și pleacă cu cel la camera de gardă. Această criză convulsivă trebuie investigată pentru a elimina epilepsia care se putea manifesta în episod febril„ mai spune dr. Mihaela Niță, medic pediatru, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.