VIDEO Tratamente potrivite pentru prevenirea căderii părului la bărbați

Bărbații se confruntă adesea cu probleme din cauza căderii părului. Unele dintre tratamentele estetice la care apelează cel mai des vizează tocmai această situație. Din fericire, există multe terapii minim invazive prin care bărbații își pot păstra sau regenera podoaba capilară.

„Pentru bărbați sunt două proceduri care se fac frecvent. Una este într-adevăr tot mai des utilizată și mă refer la cea de înlocuire a firelor de păr pierdute, pentru că bărbații încep să-și piardă podoaba capilară pierdută de la o anumită vârstă, atât pe fond de stres, cât și din cauze hormonale„ susține dr. Andrei Marin, medic chirurgie plastică, estetică și microchirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Factorii care generează căderea părului

Stresul cotidian sau stilul de viață nesănătos reprezintă cauze ale căderii părului la bărbați. Medicii susțin însă că și dezechilibrele hormonale pot favoriza căderea părului la bărbați. Din fericire, există tratamente prin care problema poate fi ținută sub control sau prevenită.

„Căderea părului la bărbați ține mai mult de dezechilibrele hormonale. Există un hormon care își face efectul în zona frontală și parietală și mai puțin în zona occipitală. Este un hormon pe bază testosteron, foarte puternic, care practic sugrumă firele de păr. Și atunci ca și opțiuni terapeutice, rămân automat tratamentul antiandrogenic și utilizarea de minoxidil, un vasodilatator care prin îmbunătățirea circulației sângelui la nivelul capilar, părul va avea o nutriție mai bună și o regenerare mai bună” mai spune dr. Andrei Marin, medic chirurgie plastică, estetică și microchirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, terapia PRP sau terapia „vampir” se dovedește a fi o metodă de tratament împotriva căderii părului la bărbați foarte eficientă.

„De asemenea, terapia PRP, adică plasma bogată în trombocite. Este foarte eficientă pentru că acele trombocite repară, ele asta știu să facă. Se mai numește și terapia „vampir”” mai spune dr. Andrei Marin, medic chirurgie plastică, estetică și microchirurgie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.