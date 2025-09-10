VIDEO Tratamentul medicamentos sau chirurgical? Ce funcționează mai bine în lupta cu infertilitatea femeilor

Infertilitate în cazul femeilor poate avea multiple cauze. Ceea ce trebuie să știe pacientele este faptul că există mai multe tipuri de soluții terapeutice, ce le pot ajuta să scape de această problemă medicală și să devină mame așa cum își doresc.

Una dintre metodele terapeutice, cu rezultate foarte bune în privința infertilității la femei este terapia medicamentoasă, spun specialiștii.

„Bineînțeles că tratamentul ține cont de vârstă, de durata infertilității și de cauză, și poate fi medicamentos, de exemplu, la pacientele tinere cu ovare polichistice care nu ovulează, pur și simplu un tratament medicamentos, cu monitorizare ecografică, poate să aducă la apariția sarcinii, fără să se intervină altfel” a explicat dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializare în reproducere umană asistată, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Sunt însă și afecțiuni ale zonei genitale care provoacă infertilitate și care nu pot fi vindecate cu ajutorul medicamentelor. În aceste cazuri, cea mai eficientă soluție terapeutică rămâne chirurgia.

„Există tratamente chirurgicale pentru pacientele care polifibroame, care stau ca un obstacol și împiedică apariția sarcinii. De asemenea, pentru pacientele care au chisturi voluminoase de ovar se intervine, de asemenea, chirurgical” este de părere dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializare în reproducere umană asistată, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Atunci când nici medicamentele și nici intervențiile chirurgicale nu sunt eficiente, singura metodă potrivită pentru infertilitatea la femei rămâne fertilizarea in vitro. Specialiștii în reproducere umană asistată consideră faptul că beneficiile FIV și ratele de succes sunt foarte ridicate.

„Dacă nici aceste opțiuni nu sunt valabile și nu sunt bune pentru cuplul respectiv, se poate apela la o procedură de reproducere umană asistată, cum ar fi fertilizarea in vitro” mai spun dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializare în reproducere umană asistată.

Având în vedere faptul că una din cauzele infertilității la femei poate fi și vârsta la care acestea decid să devină mame, fertilizarea in vitro este recomandată pacientelor care doresc să aducă pe lume un copil după vârsta de 35 de ani.

„Chiar dacă nu găsești o cauză a infertilității, dar vârsta femeii este peste 35 de ani poți să recomanzi din start o procedură de reproducere umană asistată, pentru că timpul este foarte important în aceste cazuri” a adăugat dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie, supraspecializare în reproducere umană asistată.