VIDEO Viața dincolo de spital. Cum își petrece timpul liber renumitul medic Horațiu Moldovan?

În viața fiecărui medic este aproape imposibil să existe o detașare completă de viața profesională. De aceea, atmosfera din spital este adusă mereu acasă sau în momentele de relaxare. Cât de des poate să aibă un medic timp doar pentru el și ce presupune asta a explicat la „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan!”, prof. univ. dr. Horațiu Moldovan.

„Este greu să te deconectezi de viața din spital. Mi se întâmplă foarte rar să am concedii prelungite. La mai mult de două săptămâni de concediu reușesc să mă deconectez parțial și pentru o scurtă perioadă pentru că reiau activitatea, mai mult de 3 săptămâni nu stau niciodată în concediu” susține prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Despre viața personală și funcția de secretar de stat

Între 2019 și 2023, dr. Horațiu Moldovan a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. Prezent în emisiunea moderată de îndrăgita Ioana Maria Moldovan, dr. Horațiu Moldovan a vorbit despre această experiență.

„Funcțiile de stat pe care le-am deținut au reprezentat o trecere de la practica medicală către munca administrativă și de sănătate publică. Toată viața până la funcția de secretar de stat am lucrat în spital și toată cariera mea s-a desfășurat la patul bolnavului” a mai spus prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.