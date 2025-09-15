21 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România

Institutul Național de Sănătate Publică anunță că, între 2 iunie și 11 septembrie, au fost raportate 21 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Dintre acestea, 20 sunt confirmate, iar unul este considerat probabil.

Cele mai multe cazuri au apărut în București, unde au fost înregistrate 8 îmbolnăviri. Alte cazuri au fost raportate în județele Alba, Brăila, Dolj, Galați, Ilfov, Prahova, Sălaj, Timiș, Teleorman și Vrancea.

Persoanele infectate au vârste cuprinse între 10 și peste 80 de ani, cele mai multe fiind din grupa de vârstă 70-79 de ani.

Specialiștii recomandă populației să se protejeze de țânțari, purtând haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să folosească substanțe împotriva înțepăturilor, să monteze plase la ferestre, să elimine bălțile de apă și să nu lase recipiente cu apă stătută în gospodărie.