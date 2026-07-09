Maraton Medika TV și Profit.ro: Cum trebuie incluși furnizorii în programele naționale de sănătate

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Deși noul ordin al CNAS, aflat în transparență publică, nu deține decât formule de calcul privind integrarea furnizorilor privați în programele de sănătate, mediul privat consideră că este esențială respectarea criteriilor prevăzute într-un ordin din anul 2022.

„Criteriile pe baza cărora furnizorul să intre în programele naționale trebuie să fie criteriile existente în Ordinul 180 din 2022,prin care sunt prevăzute norme tehnice care trebuie îndeplinite. Noi considerăm că tocmai această libertate de alegere depinde de ceea ce ne spune formula legat de serviciile pe care le poate acorda serviciul public” susține dr. Cristina Berteanu, director medical Memorial România.

Mai mult, furnizorii de servicii medicale private consideră că au nevoie de mai mult sprijin pentru a fi integrați în sistemul medical.

„Ne dorim ca și sistemul privat să fier mai bine integrat, tocmai că, de-a lungul timpului, progresele care s-au făcut în medicină au dus la dezvoltarea unor spitale private” mai spune dr. Cristina Berteanu, director medical Memorial România.

Categorii: Maratoanele Medika TV
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