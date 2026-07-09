Maraton Medika TV și Profit.ro: Cum ar fi trebuit să arate sectorul prespitalicesc în medicina românească

Sectorul prespitalicesc înseamnă în sistemul românesc medicul de familie și medicul specialist din Ambulatoriu. Cei doi medici ar fi trebuit să fie integrați în același sector pentru a putea oferi îngrijirile medicale necesare pacientului.

În realitate, astăzi, medicina românească a separat complet cei doi piloni ai sectorului prespitalicesc. Medicii de familie și specialiștii din Ambulatoriu colaborează foarte rar unii cu ceilalți deși ar fi trebuit să lucreze împreună.

„Relația dintre un medic de ambulator și pacientul cronic pe care-l vede de ani de zile, este similară cu relația care se stabilește între un pacient și medicul lui de familie. Aici este o altă greșeală a sistemului de sănătate, în care s-a făcut o separație totală între medicina de familie și ambulatoriul de specialitate. Ar fi trebuit să fie un singur sector, sectorul prespitalicesc, unde ar fi trebuit integrat și medicul de familie și medicul specialist, în beneficiul pacientului. Nu s-a făcut asta și nu știu dacă din dezinteres sau din altă cauză, iar lucrurile ar trebui să se schimbe” atrage atenția dr. COSMIN ALEXANDRESCU, președinte APMA – Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator.

Modificarea Legii 95, esențială

Ceea ce-și doresc reprezentanții asociațiilor care susțin interesele cadrelor medicale este eliminarea articolului din Legea 95 care bulversează sistemul.

„Probabil ar fi ca articolul să dispară din Legea 95 și ar trebui să existe o discuție reală. Nu îndeplinirea unor obligații” mai spune dr. COSMIN ALEXANDRESCU, președinte APMA – Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator.