Maraton Medika TV și Profit.ro: Noul ordin CNAS și importanța pentru pacient

Deși noul ordin al CNAS, aflat în dezbatere publică, vrea să ajute pacientul astfel încât să decidă dacă vrea să primească îngrijiri medicale în sistem public sau privat, în realitate documentul lasă deoparte pacientul.

Specialiștii din sistemul privat de sănătate susțin că aceste schimbări nu ar trebui resimțite de pacient. În realitate, oamenii vor fi bulversați de aceste schimbări.

„Nu ar trebui să aducă nicio schimbare pentru pacient. Pacientul nu trebuie să simtă schimbarea. Vorbim despre accesul unor furnizori privați la ceea ce înseamnă programe naționale de sănătate. Soluția să punem cu adevărat în operă, pacientul în mijlocul sistemului, banul urmează pacientul. Dacă banul urmează pacientul, pentru administratorul care este CNAS nu contează cui îi dă” susține ȘERBAN SEMENIUC, Director Legal&Corporate Affairs, Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Ordinul CNAS susține că sistemul privat poate avea acces la programele naționale de sănătate doar dacă spitalele publice își depășesc capacitatea. În realitate, capacitatea spitalelor publice este depășită de ani buni.

„Pacientul din păcate nu este în ordin. Se vorbește despre capacitatea publică cuim este ea definită, încercăm să ne dăm seama. Problema este dacă e nevoie să menținem această construcție veche de peste 20 de ani? Este nevoie să facem această distincție dintre public și privat? Trebuie spus că această capacitate a spitalelor publice este depășită, pentru că peste 80% dintre servicii sunt acum oferite de furnizori privați” susține ȘERBAN SEMENIUC, Director Legal&Corporate Affairs, Rețeaua de Sănătate Regina Maria.