Maraton Medika TV și Profit.ro: Relația medic-pacient în sistemul privat de sănătate

Sistemul privat de sănătate s-a dezvoltat foarte mult în ultimele decenii în România. Tehnologia, inovația și serviciile de calitate sunt sinonime ale sistemului privat de sănătate. Specialiștii susțin că însăși relația medic-pacient funcționează mult mai bine.

Totodată, sistemul privat de sănătate are capacitatea de a-i oferi pacientului continuitatea actului medical. În sistemul public, încărcat de birocrație, pacientul se pierde de cele mai multe ori.

„Este foarte importată relația medic-pacient. Sistemul privat poate oferi un acces bun și prin asta poate oferi și continuitatea actului medical. Are această echipă multidisciplinară care rămâne în legătură cu pacientul, poate duce tratamentul până la capăt, pacientul, în special cel oncologic, trebuie monitorizat preț de 5 ani” susține dr. CRISTINA BERTEANU, director medical Memorial România.

România trebuie să implementeze modele care funcționează deja în Uniunea Europeană și care vin în sprijinul pacientului în mod real.

„Transferul de la specialist la medicul de familie este extrem de important. Pentru că pacientul este puțin dezorientat, pentru că nu știe unde să meargă. În Uniunea Europeană există chiar un smart-card care conține toate aceste date de care are nevoie pacientul despre tratament, astfel încât medicului de familie să-i fie mai ușor” mai spune dr. CRISTINA BERTEANU, director medical Memorial România.