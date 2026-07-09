Maraton Medika TV și Profit.ro: Lipsa prevenției medicale, pericol pentru sănătatea românilor

Statisticile cu privire la numeroase afecțiuni cronice plasează România pe primele locuri la nivel european. Situația ar fi cu totul alta dacă oamenii ar crede în prevenție.

Lipsa prevenției medicale nu trebuie însă văzută doar ca un dezinteres asupra propriei sănătăți de către români. Politicile publice de sănătate amintesc despre prevenție, fără a face nimic în acest sens.

„Toți politicienii, mai ales în campanii electorale discută despre prevenție. Dar nimeni nu face nimic. Avem niște capitole despre prevenție în contractul-cadru la Casa Națională de Sănătate. Din păcate, dacă nu avem și o educație pentru populație pentru a explica importanța prevenției, atunci vor ajunge la medici în ultimă fază când nu se mai poate face nimic” susține Cristian Hodoboc, președinte PALMED – Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private.

Modelul prevenției din alte state UE

În alte state ale Uniunii Europene programele de sănătate bazate pe prevenție sunt funcționale. Asta, pentru că, prin lege, oamenii sunt obligați să meargă la controale preventive, pentru că altfel nu beneficiază de tratamentul de care au nevoie pentru afecțiunile lor. „Sunt țări care nu-ți asigură tratamentul pentru boală dacă nu ai făcut prevenția” mai spune Cristian Hodoboc, președinte PALMED – Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private.