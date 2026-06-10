25 de milioane de lei pentru echipamente oncologice la Spitalul Județean de Urgență Galați

Consiliul Județean Galați va investi 25 de milioane de lei pentru dotarea Spitalului Județean cu echipamente medicale de ultimă generație. Aparatele sunt destinate tratamentului pacienților oncologici. Fondurile sunt alocate printr-un proiect finanțat din Programul „Sănătate”.

„În lupta împotriva cancerului, fiecare minut contează. De aceea, continuăm să investim în aparatură medicală de ultimă generație pentru Spitalul Județean Galați, astfel încât pacienții să poată beneficia acasă, la Galați, de tratamente moderne și șanse mai mari la vindecare”, a transmis Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Oficialul mai spune că investiția vizează dotarea Blocului Operator de Chirurgie cu echipamente performante care permit intervenții mai sigure, mai precise și mai puțin invazive.

Printre echipamentele care vor fi achiziționate se numără un electrocauter cu plasmă de argon, o stație electrochirurgicală cu coagulare și disector, un sistem hipertermic pentru chimioterapie (HIPEC), un aparat de crioablație cu argon lichid și un videoduodenoscop cu vedere laterală.

„De la tehnologii care reduc riscul complicațiilor în timpul operațiilor, până la sisteme moderne pentru tratamente avansate împotriva cancerului, fiecare investiție înseamnă mai multă speranță pentru pacienți și familiile lor”, a mai precizat președintele Consiliului Județean Galați.