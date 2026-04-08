3000 de apeluri  la serviciul de telemedicină ALOPEDI

Serviciul de telemedicină ALOPEDI, gestonat de reprezentanţii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, a fost apelat de peste 3.100 de părinţi în primul trimestru al acestui an, 74,13% dintre aceştia fiind din judeţul Cluj. În 70% dintre cazuri s-au emis recomandări, dar pentru 8,84% dintre copii a fost necesară evaluarea medicală de urgenţă.

”Numărul de apeluri se menţine ridicat, ceea ce reconfirmă încrederea părinţilor în recomandările şi sfaturile de specialitate ale medicilor care deservesc serviciul nostru non-stop de telemedicină. ALOPEDI continuă să îşi dovedească eficienţa şi utilitatea, cu atât mai mult cu cât majoritatea problemelor micilor pacienţi au putut fi soluţionate telefonic, în funcţie de simptomatologia descrisă de părinţi”, a declarat, miercuri, a declarat Alin Tişe.

Potrivit datelor transmise de reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj, ALOPEDI – 0364917 a fost apelat în primul trimestru al anului 2026 de către 3.109 părinţi.

Majoritatea apelurilor, mai exact 70,02% dintre acestea, s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu, iar părinţilor li s-au explicat care sunt semnele la apariţia cărora este necesar consultul medical faţă în faţă.

De asemenea, pentru 8,84% dintre copii a fost necesară evaluarea medicală de urgenţă.

”Multe dintre apeluri, respectiv 741 de solicitări, au avut ca motiv febra, părinţii fiind îngrijoraţi mai degrabă de valoarea acesteia, în condiţiile în care starea generală a copilului era una bună. Specialiştii reamintesc faptul că febra este un mecanism de luptă al organismului şi va fi combătută doar dacă cel mic se simte rău. În schimb, alte manifestări asociate febrei pot fi semne ale unei boli grave, precum starea generală alterată, mişcările necontrolate ale copilului, respiraţia dificilă, prezenţa erupţiei sau modificările de culoare a pielii”, au mai transmis reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj.