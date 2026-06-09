Tehnologie revoluționară pentru regenerarea pielii VIDEO

Tehnologia aduce beneficii și pentru sănătatea pielii. Există anumite aparate care pot fi utilizate în dermato-cosmetică astfel încât ele să ajute la regenerarea pielii de la nivelul tenului.

Compania BTL promovează un dispozitiv medical care are capacitatea de a injecta în piele substanțele nutritive de care ea are nevoie pentru a rămâne fermă, astfel încât să se regenereze rapid.

„Compania pentru care eu lucrez are o armată de ingineri medicali care colaborează cu specialiști și dezvoltă tehnologii în direcția asta. De exemplu, ultimul adăugat în portofoliu este un infusion care folosește tehnologia DYNAMIC care prin rezonanță magnetică ne slăbește rezistența stratului cornos pentru a permite permeabilitatea substanțelor active mai adânc în țesut. Noi punem creme, dar ele rămân în straturile superficiale ale pielii” susține Ruxandra Cîrciu, manager Departament Estetică și Longevitate BTL, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Aceste dispozitive medicale este necesar să le utilizăm lunar, iar primele intervenții ar trebui realizate încă din perioada adolescenței.

„Odată pe lună este necesar să dăm ajutăm pielea cu aceste produse. Cam de când suntem adolescenți ar trebui să facem aceste intervenții”, mai spune Ruxandra Cîrciu, manager Departament Estetică și Longevitate BTL, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Importanța prevenției

Prevenția este un concept tot mai utilizat în medicină. Ea trebuie să vizeze și pielea, iar procedurile de întreținere a pielii trebuie realizate la vârste tot mai tinere.

„Este foarte important să facem prevenție de la vârste foarte mici, pentru că longevitatea nu începe de la 70 de ani când ne dăm noi seama că începem să îmbătrânim. Ea începe din momentul în care suntem tineri și începem să punem cap la cap piese de puzzle, astfel încât avem o imagine frumoasă în etate”, mai spune Ruxandra Cîrciu, manager Departament Estetică și Longevitate BTL, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.