Somatizarea sau semnul corpului că emoțiile au scăpat de sub control VIDEO

Emoțiile puternice pot fi considerate normale, atâta timp cât ele nu scapă de sub control. În momentul în care se întâmplă asta, corpul începe să dea semne în plan fizic. Acest proces poartă numele de somatizare și singura cale prin care putem să-l prevenim este să învățăm să ne controlăm emoțiile.

„Când emoțiile sunt cronice, atunci când petrecem mult timp în stres, în furie, într-o ceartă continuă sau într-o formă de epuizare, de copleșire. Când nu putem procesa aceste emoții corpul ne arată că ceva este în neregulă cu noi și începem să somatizăm. Să dezvoltăm simptome fiziologice, că vorbim de greață, de nod în gât, palpitații”, susține

Raluca Ștefan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Pentru a putea depăși somatizarea este necesar să înțelegem faptul că psihicul și corpul fizic sunt parte a aceluiași întreg.

„Categoric ne pot afecta emoțiile, dar procesul poate fi și inversat. Este necesar să nu mai privim fizicul și psihicul ca două entități separate, ci să le vedem ca două expresii ale aceluiași sistem”, mai spune Raluca Ștefan, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.