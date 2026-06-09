Cum se formează stilul de viață sănătos la copii VIDEO

Importanța unui stil de viață sănătos ar trebui conștientizată încă din copilărie. Deprinderile sănătoase învățate de mici vor reuși să-i transforme pe copii în adulți responsabili cu privire la sănătatea lor.

„Un stil de viață sănătos pentru copii înseamnă: cum doarme copilul, dacă are energie toată ziua, dacă se alimentează sănătos, dacă are relații pozitive cu ceilalți. Este important dacă-i place să se joace. Copiii sunt ca un burete ei absorb și înțeleg multe lucruri, iar dacă au această bază din familie, atunci vor deveni adulți responsabili” susține dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, inițiatoare proiecte educative stil de viață sănătos, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Specialiștii susțin că deprinderile sănătoase se învață încă din copilărie.

„În copilărie se formează fundația, iar pe această fundație se clădește viitorul adult. Atunci când ai obiceiuri nesănătoase de mic, este foarte greu să le schimbi și să le implementezi pe cele sănătoase” mai spune dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, inițiatoare proiecte educative stil de viață sănătos, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.