A ales halatul alb în locul jurnalismului. Povestea sănătoasă a medicului Andra Balcangiu-Stroescu

Deși a crescut în cabinetul în care mama sa profesează, medicul Andra Balncagiu-Stroescu, specializată în diabet, nutriție, boli metabolice și nefrologie, și-a dorit să aibă o altă profesie. Pasionată de scris, visa să devină jurnalistă. Totuși influența activității profesionale a mamei și-a spus cuvântul și a ales halatul alb.

„Mama este medic, am crescut în cabinetul ei, dar nu mi-am dorit să fiu medic până la 18 ani. Eu visam altceva, visam să fiu jurnalist, nu de televiziune, ci de presă scrisă”, susține dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet, nutriție, boli metabolice și nefrologie, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Alegerea profesiei de medic este astăzi o binecuvântare pentru dr. Andra Balcangiu-Stroescu. „Niciodată nu regret drumul pe care l-am ales, niciodată nu cred că aș fi făcut altceva și să mă regăsesc cu plăcere în ceea ce fac acum” mai spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu.

Ce a moștenit de la părinți?

Toți oamenii din jur consideră că medicul are trăsăturile de caracter ale tatălui. Iar această constatare se traduce prin perseverență și spirit organizatoric.

„Majoritatea persoanelor spun că semăn cu tata. Probabil am moștenit pasiunea pentru medicină de la mama, iar de la tata perseverența. Îmi place să conduc și să organizez, probabil tot de la el a venit această latură”, a mai spus dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet, nutriție, boli metabolice și nefrologie, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.