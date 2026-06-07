Colegiului Medicilor din România, nominalizată pentru funcția de ministru al Sănătății: Declin cu respect această eventuală nominalizare

Preşedintele Colegiului Medicilor Cătălina Poiană, al cărei nume a fost vehiculat pentru postul de ministru al Sănătăţii în Guvernul Tomac, anunţă că declină ”cu respect” o astfel de nominalizare, alegând să contribuie la dezvoltarea sistemului sanitar din actuala calitate.

Ea consideră, însă, că viitorul ministru al Sănătăţii trebuie să fie ”o persoană care a demonstrat calităţi manageriale incontestabile, cu rezultate obţinute, care cunoaşte sistemul de sănătate profund şi poate prezenta un plan cu obiective şi termene concrete şi îşi poate asuma capitolul dedicat sănătăţii din programul de guvernare”.

“Am văzut în spaţiul public informaţii referitoare la o eventuală propunere de nominalizare a mea pentru poziţia de ministru al Sănătăţii – România din perspectiva unui guvern tehnocrat. Mulţumesc tuturor pentru încredere, dar declin cu respect această eventuală nominalizare. Sunt preşedintele Colegiului Medicilor din România şi sunt o persoană care îşi doreşte să contribuie la dezvoltarea sistemului de sănătate, însă, cel puţin deocamdată, doresc să contribui la aceste schimbări din poziţia actuală, de reprezentant al medicilor din România”, afirmă Cătălina Poiană într-o postare pe Facebook.