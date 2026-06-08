Relația dintre medici și pacienți, descrisă de medicul Andra Balcangiu-Stroescu: Am învățat să am răbdare VIDEO

Profesia de medic este una încărcată și solicitantă. Cu toate acestea, interacțiunea cu pacienții este foarte importantă și aduce cu sine lecții de viață pe care fiecare specialist le simte. Multe dintre aceste situații de viață își pun amprenta asupra stărilor emoționale și asupra temperamentului medicului.

Invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, dr. Andra Balcangiu-Stroescu a mărturisit ce a învățat din interacțiunea cu pacienții săi.

„Am învățat că trebuie să am răbdare. Atât boala cronică de rinichi, cât și diabetul sunt două afecțiuni cronice. Boala cronică vine cu un impact asupra psihicului pacientului și atunci când acceptă boala, atunci devine parte activă în procesul terapeutic. Dar, ca să accepte boala, trebuie să trecem prin alte etape. Negare, furie, atunci trebuie să avem răbdare și să fim suportivi”, a povestit dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, boli de nutriție și diabet, medic specialist negrolog, cu competență în ultrasonografie generală, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

O zi la cabinet, alături de pacienți

Atunci când îți practici meseria cu dedicare, orice zi de lucru nu aduce cu sine presiunea momentelor petrecute la serviciu. Așa se întâmplă și în cazul medicului Andra Balcangiu-Stroescu.

„Pentru mine o zi la cabinet nu este grea. Pentru că niciodată nu am zis că merg la serviciu. Mie îmi place ceea ce fac. Și, da poate, dacă stai un pic mai multe ori nemâncat poți să te simți mai fără vlagă. Este o zi în care vezi pacienți, prescrii tratamente și mergi mai departe”, mai spune dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, boli de nutriție și diabet, medic specialist negrolog, cu competență în ultrasonografie generală, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.