Spectacol caritabil la Constanţa pentru dotarea Secţiei Spital Recuperare Neuropsihomotorie Copii a Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol

În Parcul Arhologic din Constanța s-a organizat un eveniment caritabil al cărui scop a fost de a strânge fondurile necesare modernizării Secției Spital Recuperare Neuropsihomotorie Copii din cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol.

Este singurul centru de acest fel din România, iar evenimentul a fost organizat cu sprijinul Fundației Scheherazade.

Proiectul vizează echiparea noii clădiri de cazare cu mobilier şi paturi pentru minimum 51 de locuri, achiziţionarea unui sistem RMN deschis dedicat copiilor, modernizarea staţiei de pompare a apei din lac şi reechiparea completă a bucătăriei. Lansat oficial în martie 2026, proiectul a primit susţinerea autorităţilor centrale şi locale din România, precum şi a Ambasadorului Regatului Unit în România, ES Giles Portman.

Evenimentul se adresează şi copiilor cu picior strâmb congenital şi are ca parteneri Secţia de ortopedie şi chirurgie pediatrică a Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Andrei” din Constanţa, prin prezenţa medicilor specialişti ai secţiei.

Evenimentul a fost susţinut de Primăria Municipiului Constanţa, de Consiliul Judeţean Constanţa, de Primăria Oraşului Techirghiol şi de Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol. Sponsorii zilei au fost Mega Image, Aqua Carpatica, Alka, Poly Ford, Atelierul Madlenne.