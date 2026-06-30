A început sezonul otitelor la copii: cum poate fi prevenită infectarea urechii. Sfaturile unui medic ORL pediatru

În timpul verii, incidenţa otitelor externe creşte semnificativ faţă de restul anului, atât la adulţi, cât şi la copii, ca urmare a apariţiei unor factori favorizanţi cărora trebuie să le acordăm mai multă atenţie. Dr. Alexandra Schnaider, medic ORL pediatric în reţeaua MedLife avertizează că după o sesiune de înot, dar şi după ce copilul a transpirat la joacă afară, este necesară uscarea pavilionului urechii pentru a feri copilul de otitele externe.

Otita externă, o boală a verii

Cei mai mulţi dintre noi aşteptăm cu mare bucurie venirea verii, atunci când temperaturile ridicate ne permit să stăm mai mult pe afară, în natură şi să mergem în vacanţe care implică şi înotul. Bucuria de a înota în piscină, mare sau lac, însă, poate fi umbrită de apariţia otitelor externe, atenţionează medicii, iar în cazul copiilor cărora le place şi mai mult să se bălăcească, riscul e şi mai mare.

„Otita reprezintă inflamația sau infecția urechii. În funcție de locul unde apare, întâlnim două tipuri: otita medie care afectează spaţiul din spatele timpanului, adică urechea medie şi care este cea mai comună la copii, după o viroză respiratorie şi otita externă care presupune inflamația canalului auditiv, adică porțiunea dintre exterior și timpan. Otita externă mai este numita şi “otita înotătorului” şi apare mai ales pe timpul verii, când copiii merg mai des la piscină sau la mare.

Dacă otitele medii sunt cauzate de virusuri sau bacterii care afectează la început tractul respirator şi apar mai ales primăvara şi toamna, în cazul otitelor externe vorbim despre bacterii si fungi care găsesc o poartă de intrare din cauza umidităţii crescute, modificării pH-ului și microtraumatismelor. Otita externă apare, în general, atunci când mecanismele naturale de protecție ale canalului auditiv sunt depășite, permiţând bacteriilor sau fungilor să se dezvolte la nivelul conductului auditiv extern”, a explicat dr. Schnaider.

Umiditatea, mediu bun pentru infecţii

În timpul verii, incidenţa otitelor externe creşte semnificativ, spune medicul. „Unele studii arată că vara se produc între 75- 90% din numărul total al otitelor externe anuale. Cauza este umezeala persistentă, determinată de transpiraţie, dar şi de mai mult timp petrecut la înot, ceea ce predispune la înmulţirea bacteriilor. Micii pacienţi se plâng, în primul rând de durerea accentuată de mișcarea urechii sus-jos sau la apăsarea pe tragus, cartilajul de la intrarea în ureche. Alte simptome mai sunt secreţiile urât mirositoare, senzația de ureche înfundată, mâncărimea în interiorul conductului, edem localizat și roşeata (hiperemie), uneori chiar și în spatele urechii. Fiecare tip de otită are un aspect caracteristic, în funcție de localizare sau simptome şi noi le diferenţiem la consult, prin otoscopie sau endoscopie otică.

Ca tratament, trebuie să spunem că nu orice otită necesită antibiotice. Majoritatea otitelor medii sunt virale și trec cu antiinflamatoare și tratamentul uzual pentru infecţiile respiratorii. Dacă se constantă o infecție bacteriană în urma analizelor, administrăm antibiotic oral, îar în cazul otitelor externe antibiotic local care, la copii este suficient de cele mai multe ori, şi, uneori, pansamente locale cu substanţe dezinfectante şi antiinflamatorii”, menţionează medicul ORL pediatric.

Dr. Alexandra Schanider atenţionează că tratate empiric, acasă, otitele pot duce la complicaţii, uneori grave. „În general, pentru că durerea este mare şi niciun părinte nu poate suporta ca micuţul lui să sufere, copiii sunt aduşi la timp la medic.

O complicaţie frecventă este stenoza conductului auditiv extern când umflarea pielii din canalul urechii este aşa de mare încât nu permite nici măcar vizualizarea timpanului, iar durerea este pe măsură. De asemenea, mai pot apărea: celulita pavilionului auricular care este o inflamaţie a pielii de la nivelul pavilionului urechii prin extinderea infecţiei de la ureche în jur şi pericondrita, când infecţia ajunge la cartilajul pavilionului auricular. Mai putin intalnita in cazul copiilor este otita externa maligna cand infectia ajunge până la osul temporal”, a subliniat dr. Schnaider.

Prevenirea otitei externe, la îndemâna oricui

Medicul a precizat că, de cele mai multe ori, cauzele apariţiei otitei externe sunt unele care ar putea fi uşor prevenite. „Întotdeauna când în ureche intră apă, fie că e de la duş sau de la înot, trebuie să avem grijă de igienă. Pavilionul urechii se şterge cu colţul unui prosop curat şi uscat care va absorbi umiditatea. Dacă vorbim de înot în diverse piscine sau lacuri, apariţia otitei externe poate fi favorizată şi de diverse bacterii din apă. De asemenea, regula generală este că aşa zisele „bețișoare de urechi” nu trebuie introduse în ureche. Ele pot zgâria canalul auditiv creând micro-fisuri în piele prin care bacteriile intră mult mai ușor şi totodată pot împinge ceara protectoare înspre timpan.

Folosirea repetată a dopurilor de urechi, fie la piscină, fie la somn, este o altă cauză a apariţiei otitei externe. Aceste dopuri trebuie spălate după fiecare folosire şi de asemenea nu trebuie împinse prea mult în canalul auditiv. Este important şi materialul din care sunt făcute aceste dopuri pentru că sunt persoane care pot dezvolta diverse reacţii alergice, cu atât mai mult copiii, alergii care pot conduce indirect la otite atunci când cel mic se tot scarpină în ureche. În aceeaşi manieră acţionează şi căştile audio, folosite în general de adolescenţi foarte mult timp. Urechea trebuie să respire şi trebuie menţinută curată şi uscată. Indiferent de modul în care s-a produs otita, prezentarea la medicul ORL, de la primele simptome, îl scuteşte pe copil de zile de durere şi de complicaţiile de care vă spuneam”, a subliniat medicul.

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