A murit Horia Moculescu. Cunoscutul compozitor avea 88 de ani

Horia Moculescu a murit, după ce fusese internat în stare gravă pe secția ATI a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

Datele medicale arată că regretatul compozitor era în comă de mai multe zile în cadrul INBI „Matei Balș”, unitate medicală în care fusese internat în urmă cu o săptămână din cauza unor probleme medicale greve.

Reacția fiicei sale

Vestea disparției lui Horia Moculescu a marcat-o profund pe fiica acestuia, Nidia Moculescu. Aceasta a transmis un mesaj emoționat, încărcat de durere și suferință.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi tăticule o singură bătaie de inimă care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou.” a spus fiica regretatului compozitor.

Horia Moculescu avea 88 de ani.