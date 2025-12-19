Abordarea clinică a cancerului colorectal. Dr. Decebal Fodor, Regina Maria: „Tratăm oameni, nu pacienți”

Tratamentul cancerului dispune astăzi de noi abordări terapeutice. Unitățile medicale și-au adaptat serviciile medicale astfel încât să poată îmbunătăți calitatea vieții pacienților. Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria a implementat conceptul one-health în care pacientul este pus pe primul loc.

Pentru ca toate eforturile medicilor să aibă rezultate este necesar ca pacienții să se prezinte la medic în faza incipientă a bolii. Cancerul colorectal poate fi descoperit la timp, dacă pacienții vin la medic pentru controale periodice.

Controalele periodice pot fi realizate în baza unei simple trimiteri de la medicul de familie. Cancerele descoperite în fază incipientă pot fi tratate și chiar vindecate.

„Cel mai important lucru pe care oamenii aș vrea să-l rețină este că da poate fi un diagnostic fatal uneori. Dar în cazul în care este depistat în stadii incipiente, la ora actuală avem toate cele necesare nu doar să salvăm viața pacientului, ci să îi redăm calitatea vieții, să nu simtă povara bolii” susține dr. Decebal Fodor, medcic hirurg, Rețeaua provată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Conceptul one-health

Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria face demersuri constante pentru a răspunde nevoilor pacienților. Clinica dispune de cei mai buni specialiști și de cele mai moderne dotări astfel încât să ofere servicii medicale de calitate.

Conceptul one-health reprezintă una dintre metodele terapeutice pe care Regina Maria le utilizează în tratamentul bolilor oncologice, așa cum este cancerul colorectal.

„În Regina Maria am implementat un concept, one-health, în care punem pe primul loc pacientul și nu plimbăm pacientul de la un cabinet la altul. Și doctorii interacționează mult mai bine între ei. Lucrurile sunt atât de dinamice, încât la final nu vorbim despre o boală pe care o tratăm, ci un om pe care îl tratăm” mai spune dr. Decebal Fodor, medcic hirurg, Rețeaua provată de Sănătate Regina Maria, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.