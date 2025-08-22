Acces la servicii medicale în zone defavorizate prin caravane medicale

Spitalele din țară vor putea organiza caravane medicale în zonele defavorizate, iar serviciile acordate vor fi decontate de Casa Națională de Sănătate, în regim ambulatoriu. Aceste servicii vor putea fi efectuate în baza relației contractuale a unităților medicale cu Casele de Asigurări de Sănătate.

„În România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale. Comunităţile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aştepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic şi tratamente întârziate. De-a lungul anilor, numeroşi medici dedicaţi au mers din proprie iniţiativă în astfel de comunităţi prin caravane medicale mobile, oferind consultaţii, investigaţii şi tratamente acolo unde nevoia era urgentă. Am considerat acest model de bună practică un exemplu de responsabilitate şi implicare pentru oameni. Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acţiuni„ anunță Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.