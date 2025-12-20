Accident cu 17 persoane pe o șosea din România. Cinci persoane au ajuns la spital

În județul Covasna a avut loc în această seară un accident rutier grav, fiind implicate 17 persoane. Cinci dintre acestea, printre care se numără și copii, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de urgență.

Datele arată că accidentul s-a petrecut pe D11, în județul Covasna, între localitățile Dalnic și Albiș.

„Primul echipaj ajuns la locul intervenţiei a fost ambulanţa SMURD B2 Târgu Secuiesc, care a comunicat faptul că nu sunt persoane încarcerate şi că evaluează victimele. Din informaţiile primite ulterior nu au identificate victime în stare critică.

După evaluarea persoanelor implicate s-a decis transportarea la unitatea de primiri urgenţe Sfântu Gheorghe a patru adulţi şi un minor, conştienţi, cu traumatisme minore, iar celelalte 12 persoane implicate refuzând transportul la spital„ potrivit ISU Covasna.

La locul accidentului au intervenit echipaje de salvare de la ISU Covasna şi ISU Braşov, precum şi mai multe ambulanţe, fiind mobilizată inclusiv o autospecială medicală pentru transport victime multiple.

