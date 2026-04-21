Acordarea serviciilor medicale în ambulatoriu. Ce beneficii aduce VIDEO

Serviciile medicale acordate în ambulatoriu sunt preferate de mulți dintre pacienți. Este mult mai comod decât în cadrul unui spital, iar de multe ori metodele de diagnostic și de tratament sunt similare cu ale unităților medicale.

„În general este incomod să treci prin urgențe și apoi să fii evaluat și internat într-un spital. Un pacient cu o cefalee, care este evaluată bine și corect în ambulatoriu. Nu ajunge în urgențe și beneficiază de tratament în ambulatoriu, fără să fie internat” explică dr. Izabela Popa, medic primar neurolog – APMA, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Totodată, pentru pacienți este mult mai comod să vină la cabinetul din ambulatoriu decât să meargă la urgențe sau la spital.

„De asemenea, un pacient cu simptomatologie periferică. Poate fi foarte bine evaluat în ambulatoriu. Este comod pentru pacient. Este mult mai ușor să ajungi la un cabinet, decât într-o sală de urgențe” mai spune dr. Izabela Popa, medic primar neurolog – APMA, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.