Agenţia Naţională de Transplant: Patru transplanturi salvatoare de la un singur donator

Agenţia Naţională de Transplant anunţă, marţi, că patru transplanturi salvatoare s-au făcut de la un singur donator, prelevarea de organe având loc la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

”La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) a avut loc o prelevare de organe de la un donator de 30 de ani, aflat în moarte cerebrală, pentru care familia şi-a dat acordul. Datorită acestui gest, au fost posibile 4 transplanturi salvatoare de la un singur donator”, a transmis, marţi, Agenţia Naţională de Transplant .

Instituţia precizează că s-au realizat un transplant hepatic şi două transplanturi renale, la Institutul Clinic Fundeni şi un transplant de cord la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca).

Echipa ATI a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti a fost formată din: conf.dr. Mihai Popescu – şef secţie ATI, dr. Mihaela Agapie – coordonator transplant şi dr. Andreea Birjaru – KDP.