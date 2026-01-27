Agenţia Naţională de Transplant: Patru transplanturi salvatoare de la un singur donator

FacebookEmailWhatsApp

 

Agenţia Naţională de Transplant anunţă, marţi, că patru transplanturi salvatoare s-au făcut de la un singur donator, prelevarea de organe având loc la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

”La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) a avut loc o prelevare de organe de la un donator de 30 de ani, aflat în moarte cerebrală, pentru care familia şi-a dat acordul. Datorită acestui gest, au fost posibile 4 transplanturi salvatoare de la un singur donator”, a transmis, marţi, Agenţia Naţională de Transplant .

Instituţia precizează că s-au realizat un transplant hepatic şi două transplanturi renale, la Institutul Clinic Fundeni şi un transplant de cord la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca).

Echipa ATI a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti a fost formată din: conf.dr. Mihai Popescu – şef secţie ATI, dr. Mihaela Agapie – coordonator transplant şi dr. Andreea Birjaru – KDP.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta coreeană virală? Beneficii pentru slăbit, cum se ține și riscuri pentru sănătate
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro