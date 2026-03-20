AI revoluționează și estetica dentară. Dr. Silvia Zaharii, medic specialist Protetică dentară DENT ESTET: „Noile tehnologii ne ajută să obținem un zâmbet natural”

Conceptul „zâmbet de Hollywood” nu mai este demult la modă în ceea ce privește estetica dentară. Odată cu noile inovații, care au transformat tratamentele de estetică dentară, au evoluat și tendințele. Astăzi, medicii stomatologi recomandă un zâmbet estetic și natural, care să reflecte personalitatea.

„Acest zâmbet de tip Hollywood a fost în vogă în trecut. Însă, în prezent, observăm o schimbare în tendințe: pacienții își doresc din ce în ce mai mult un zâmbet natural, care să se potrivească fizionomiei. Iar noile tehnologii ne ajută să obținem un astfel de zâmbet. Sigur că mai există pacienți care își doresc dinți foarte albi, strălucitori. Însă, ca medic specialist în protetică dentară, îi sfătuiesc de multe ori să evite un aspect artificial.”, susține dr. Silvia Zaharii, medic specialist Protetică dentară – Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.



Cum arată un plan de tratament corect

Astăzi, un tratament de estetică dentară începe cu un protocol de evaluare, care include

fotografii de diagnostic, radiografia panoramică, tomografia dentară 3D, care permite analiza structurii osului, dar și scanarea digitală intraorală.

„După aceste investigații, obținem practic o copie digitală exactă a danturii, care devine baza pentru analiză, design și planificarea noului zâmbet, fie că vorbim de tratamente cu fațete și coroane dentare sau reabilitări orale complexe, de tip All-on-4.”, explică dr. Silvia Zaharii.

Noi tehnologii pentru un zâmbet personalizat

Planificarea digitală a tratamentului se realizează cu tehnologii noi, ce permit analiza precisă a danturii, dar și obținerea de informații precum simetria facială, poziția buzelor, proporțiile feței. Toate aceste informații sunt integrate într-un sistem digital de design al zâmbetului, pentru ca rezultatul final să se potrivească perfect fizionomiei noastre.

„Folosim diverse soft-uri de inteligență artificială pentru a proiecta un zâmbet cât mai natural, echilibrat și adaptat fizionomiei. ”, încheie dr. Silvia Zaharii, medic specialist protetică dentară – Clinicile DENT ESTET.