Al doilea centru de tratament pentru Ebola, incendiat în RD Congo

Locuitorii unui oraș situat foarte aproape de epicentrul epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo au incendiat un cort în care funcționa un centru medical unde oamenii primeau tratament. Este al doilea atac de acest gen care se înregistrează, în ultimele zile, în regiune.

Clinica din orașul Mongbwalu a fost incendiată de locuitori. Cortul fusese amenajat de asociația umanitară „Medici fără frontiere”, potrivit directorului unității medicale dr. Richart Lokudi, citat de Associated Press.

„Condamnăm cu tărie acest act, deoarece a provocat panică în rândul personalului şi a dus, de asemenea, la fuga a 18 cazuri suspecte în comunitate” a precizat medicul, potrivit sursei citate,

Măsuri stricte de securitate pentru slujbele de înmormântare

Chiar și în cazul slujbelor de înmormântare oficiate în memoria persoanelor care au murit din cauza virusului Ebola au exista incidente. Sujbele religioase se defășoară sub stricta supraveghere a forțelor de securitate, pe fondul tensiunilor.

Polițiștii și militarii au supravegheat înmormântările, în timp ce voluntarii Crucii Roșii, îmbărcați în costume speciale, au coborât sicriile în morminte.

„Am fost nevoiţi să alertăm autorităţile pentru ca acestea să ne vină în ajutor, doar din motive de siguranţă” susțin reprezentanții autorităților locale.

Autorităţile din nord-estul Republicii Democrate Congo au interzis vineri priveghiurile şi adunările de peste 50 de persoane, în efortul de a stopa răspândirea virusului.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că epidemia prezintă acum un risc “foarte ridicat” pentru RDC – faţă de o clasificare anterioară de “ridicat” – dar că riscul de răspândire a bolii la nivel global rămâne scăzut.