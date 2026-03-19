Alertă sanitară în Marea Britanie din cauza focarului mortal de meningită

Autoritățile sanitare din Marea Britanie au emis o alertă de urgență sanitară din cauza focarului mortal de meningită din Kent. Două persoane au murit, iar personalul sanitar a fost instruit să fie atent la semnele infecției, potrivit BBC și Reuters.

Avertismentul a impus și inițierea unui program de vaccinare destinat celor peste 5000 de studenți ai Universității din Kent. Se pare că epicentrul focarului ar fi un club de noapte din Canterbury.

20 de cazuri au fost confirmate până în prezent, iar un student de 21 de ani și o elevă de liceu au murit.

Agenţia pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a subliniat că toate persoanele afectate sunt tineri.

Franţa a raportat un caz de IMD (boală meningococică invazivă) la o persoană posibil legată de acelaşi focar, a precizat agenţia.

Şase dintre cele nouă cazuri confirmate sunt de tipul B (MenB). De asemenea, se cunoaşte cazul unui bebeluş cu infecţie MenB confirmată, care nu are în prezent nicio legătură cu focarul.