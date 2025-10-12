Alexandru Rogobete anunță controale în toate clinicile private din țară: „Multe funcționează la parterul blocurilor”

În cadrul unei vizite de lucru desfășurată în județul Vaslui, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat faptul că vor fi efectuate controale în clinicile private din țară, pentru a vedea dacă aceste entități sanitare respectă legislația în domeniu.

„În România sunt multe clinici care funcționează la parterul unui bloc, am spus de multe ori acest lucru, și o mare parte dintre ele, din păcate, nu respectă normativul în vigoare pentru organizarea și funcționarea acestor clinici și pun viața oamenilor, viața pacienților în pericol. Din acest motiv, la nivel național, Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, va demara un control pentru a verifica dacă toate aceste clinici private care funcționează, mai mult sau mai puțin improvizat, respectă în totalitate sau nu normativul” a precizat ministrul Sănătății.

Mâine Corpul de Control al Ministerului Sănătății se va deplasa la Constanța pentru a face verificări la clinica privată unde o tânără de 29 de ani din Giurgiu și-a pierdut viața la câteva ore după naștere, fiind transferată de la această clinică la Spitalul Județean Constanța.

„Corpul de control va pleca la Constanța luni dimineață la prima oră. Va fi un control comun cu Inspecția Sanitară de Stat. Vor verifica dacă clinica ATI, blocul operator și modul de organizare a unității sanitare corespund cu normativul în vigoare. Și cu siguranță voi face public rezultatul Corpului de control. Nu vreau să mă antepronunț în momentul de față. Nu știu dacă a fost o culpă medicală sau dacă discutăm despre o nerespectare a protocoalelor și a legislației sau a modului de organizare a acelei clinici. Așteptăm raportul Corpului de control, așteptăm și raportul Colegiului Medicilor, care vor investiga și vor evalua dacă discutăm de o culpă medicală sau nu” a precizat Alexandru Rogobete.