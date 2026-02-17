Alexandru Rogobete despre cazurile medicilor agresați în spitale: Se impun măsuri legislative care să apere personalul medical

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Recent, un medic din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu a fost agresat de rudele unui pacient. În acest context, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, lansează un mesaj public precizând că este nevoie de un cadru legislativ prin care agresorii personalului medical să fie pedepsiți.

„Am discutat inclusiv cu doamna președinte Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, și încercăm nu doar să venim cu sfaturi, sigur, vă dați seama că îmi este foarte greu să dau un sfat cuiva să nu agreseze un medic într-un spital. Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor ‘vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii’, dar este realitatea pe care o trăim, din păcate și atunci cred că va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, care pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de personaje care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în fața legii” spune Rogobete.

Categorii: Exclusiv
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