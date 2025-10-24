Alexandru Rogobete: Extinderea caravanelor medicale, un pas firesc

Într-o declarație publică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre necesitatea dezvoltării rețelei de caravane medicale astfel încât persoanele care nu au acces la servicii medicale să poată beneficia de asistență medicale.

Caravanele medicale ar trebui să ajungă în zonele defavorizate, iar serviciile medicale acordate prin intermediul lor vor fi decontate prin CNAS.

„Prin dezvoltarea acestor tipuri de servicii, oferim acces la sănătate pentru toți românii, indiferent de locul în care trăiesc sau de situația materială. Pentru că așa este echitabil și corec” susține Alexandru Rogobete.

Totodată, caravanele medicale trebuie organizate de spitale, în parteneriat cu asociații și organizații locale.

„Mai exact, cabinetele medicale mobile de prevenție și screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale, în parteneriat cu asociații și organizații locale. Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, precum și procedurile diagnostice și terapeutice. Serviciile vor fi acordate de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate” a mai spus ministrul Sănătății.