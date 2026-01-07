Alexandru Rogobete sesizează Colegiul Medicilor în cazul decesului de la SJU Buzău

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va sesiza Colegiul Medicilor după ce un tânăr de 25 de ani, programat pentru o operație la femur la Spitalul Județean de Urgență Buzău, a murit după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc.

„În cursul zilei de 5 ianuarie, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale. Starea de sănătate s-a deteriorat însă. brusc. Afost transferat în Secţia de Terapie Intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Buzău.

Un dosar penal deschis în acest caz

Un dosar penal a fost deschis în acest caz de IPJ Buzău. Oamenii legii fac acum cercetări pentru ucidere din culpă, după ce inițial fapta a fost încadrată la vătămare corporală din culpă.