Alexandru Rogobete sesizează Colegiul Medicilor în cazul decesului de la SJU Buzău

FacebookEmailWhatsApp

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va sesiza Colegiul Medicilor după ce un tânăr de 25 de ani, programat pentru o operație la femur la Spitalul Județean de Urgență Buzău, a murit după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc.

„În cursul zilei de 5 ianuarie, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale. Starea de sănătate s-a deteriorat însă. brusc. Afost transferat în Secţia de Terapie Intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Buzău.

Un dosar penal deschis în acest caz

Un dosar penal a fost deschis în acest caz de IPJ Buzău. Oamenii legii fac acum cercetări pentru ucidere din culpă, după ce inițial fapta a fost încadrată la vătămare corporală din culpă.

Categorii: Exclusiv
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta coreeană Switch-On promite pierderea grăsimii în 4 săptămâni, fără afectarea masei musculare. Cum o poți integra ușor în rutina zilnică
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro