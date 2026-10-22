Alimentația nesănătoasă și lipsa mișcării, factori de risc esențiali în apariția cancerelor din sfera digestivă VIDEO

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Factorii de risc comuni ai tuturor cancerelor din sfera digestivă țin de stilul de viață. Un rol major îl are alimentația nesănătoasă. Mâncăm alimente foarte procesate, pline de substanțe care nu au valoare nutritivă și care ne îmbolnăvesc organismul.

 „Când vorbim despre cancerele digestive, trebuie să avem în minte două tipuri de factori de risc. Sunt factorii de risc care țin de alimentația noastră, de stilul nostru de viață. Vorbim despre alimente procesate, mâncăm din ce în ce mai puține legume și fructe. Consumăm foarte mult zahăr. Consumăm alcool mult și fumăm”, susține dr. DIANA CHETROIU, medic primar oncologie și gastroenterologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

 De asemenea, lipsa mișcării contribuie la apariția cancerelor din sfera digestivă. Sedentarismul ar trebui înlăturat din viața noastră.

 „Și suntem din ce în ce mai sedentari. Suntem obezi și sedentari”, mai spune dr. DIANA CHETROIU, medic primar oncologie și gastroenterologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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