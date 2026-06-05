Alimentație sănătoasă și stil de viață sănătos, pentru orice buget VIDEO

Stilul de viață sănătoși și alimentați sănătoasă sunt asociate adesea cu un nivel financiar ridicat. Medicii susțin că nu este necesar să sacrificăm bugetul personal pentru a ne alimenta corect. Există alimente sănătoase pentru orice tip de buget.

„Trebuie să găsim soluția pentru a avea un o viață de sănătoasă, în funcție de ritmul pe care îl avem. Suntem multe locuri unde putem găsi preparate alimentare sănătoase sau dispozitive ușor de folosit care ne ajută să gătim sănătos. Mă refer aici la device-urile cu aer cald. Le-am pus acolo, se gătesc și asta este. Sunt chiar și aplicații care prepară și încălzesc mâncarea” susține dr. Simona Carniciu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Chiar și persoanele fără venituri consistente pot avea un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată. Există soluții chiar și pentru acești oameni.

„Persoanele care nu au bani, nu trebuie să se gândească la așa-zis-ul stil de viață sănătos luxos. Ei bine, în cazul acestora ele trebuie să mănânce ce au la îndemână, dar să fie sănătos și ușor de procurat. Se găsesc alimente sănătoase și în cazul acestor persoane”, mai spune dr. Simona Carniciu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.