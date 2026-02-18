Anchetă internă la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț. Se reclamă lipsa unor medicamente, dar și probleme cu materialele sanitare

FacebookEmailWhatsApp

 

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț a inițiat mai multe verificări interne ca urmare a unor sesizări privind probleme legate de materialele sanitare, dar și de lipsa unor medicamente.

Controlul a fost realizat cu reprezentanți ai unității medicale, fiind verificate inclusiv spațiile de depozitare și vestiarele unor secții.

În urma verificărilor au fost identificate situații izolate în care unele materiale se aflau în alte spații, destinate uzului personal al unor cadre medicale, și nu în zonele prevăzute procedural pentru depozitare. Conducerea subliniază că nu este vorba despre o practică generalizată, însă astfel de deficiențe trebuie corectate fără întârziere.

Conducerea unității medicale a transmis, potrivity RoHealthreview.ro, faptul că astfel de verificări vor fi efectuate și în perioada următoare.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Amenajări exterioare pentru starea de bine VIDEO

Pandemia de COVID-19 a schimbat complet și modul în care oamenii se raportează la amenajările spațiilor exterioare. Astăzi, tot mai mulți dintre noi apelăm la soluții practice pentru a transforma…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Prințesa Catherine și-a schimbat dieta după tratamentul pentru cancer. Ce alimente consumă acum, fără să renunțe la desertul preferat
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro