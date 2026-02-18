Anchetă internă la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț. Se reclamă lipsa unor medicamente, dar și probleme cu materialele sanitare

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț a inițiat mai multe verificări interne ca urmare a unor sesizări privind probleme legate de materialele sanitare, dar și de lipsa unor medicamente.

Controlul a fost realizat cu reprezentanți ai unității medicale, fiind verificate inclusiv spațiile de depozitare și vestiarele unor secții.

În urma verificărilor au fost identificate situații izolate în care unele materiale se aflau în alte spații, destinate uzului personal al unor cadre medicale, și nu în zonele prevăzute procedural pentru depozitare. Conducerea subliniază că nu este vorba despre o practică generalizată, însă astfel de deficiențe trebuie corectate fără întârziere.

Conducerea unității medicale a transmis, potrivity RoHealthreview.ro, faptul că astfel de verificări vor fi efectuate și în perioada următoare.