Anchetă la Constanța: O femeie a murit după ce a născut la o clinică privată

FacebookEmailWhatsApp

O tânără de 29 de ani a murit în urma unor complicații care au apărut după ce a născut. Mama și-a adus pe lume copilul la o clinică privată din municipiul Constanța. După naștere, se pare că starea sa s-a agravat, fiind transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, dar medicii de aici nu au mai putut să o salveze. În acest caz, Poliția a deschis o anchetă.

Oamenii legii au fost sesizați de către reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța cu privire la decesul tinerei de 29 de ani.

„Este vorba despre o femeie de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, în cursul nopţii trecute, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului„ susțin reprezentanții IPJ Constanța.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Dieta sănătoasă pentru planetă ar putea salva 15 milioane de vieți pe an, arată un studiu. Ce trebuie să mâncăm?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro