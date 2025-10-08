Anchetă la Constanța: O femeie a murit după ce a născut la o clinică privată

O tânără de 29 de ani a murit în urma unor complicații care au apărut după ce a născut. Mama și-a adus pe lume copilul la o clinică privată din municipiul Constanța. După naștere, se pare că starea sa s-a agravat, fiind transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, dar medicii de aici nu au mai putut să o salveze. În acest caz, Poliția a deschis o anchetă.

Oamenii legii au fost sesizați de către reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța cu privire la decesul tinerei de 29 de ani.

„Este vorba despre o femeie de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, în cursul nopţii trecute, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului„ susțin reprezentanții IPJ Constanța.