Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea medicului Ștefania Szabo

Marți dimineața, medicul Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără suflare în camera de gardă. În acest caz a fost deschisă o anchetă penală pentru ucidere din culpă.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a emis un comunicat de presă în care explică faptul că de la spital au fost ridicate mai multe probe pentru stabilitarea cauzelor decesiului medicului Ștefania Szabo.

Mai mult, în zilele următoare, mai multe cadre medicale urmează să fie audiate ca martori în acest dosar penal deschis de procurori.

Totodată, în cauză s-a dispus efectuarea unei experize medico-legale de către Serviciul Județean de Medicină Legală Buzău.