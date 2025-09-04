ANT: Cum te poți înscrie în Registrul Național al Donatorilor de Organe?

În ultima perioadă, reprezentanții Agenției Naționale de Transplant au fost solicitați să răspundă la numeroase întrebări cu privire la modul de înscriere în Registrul Național al Donatorilor de Organe, Țesuturi și Celule.

Mulți dintre notarii publici nu cunosc procedura, de aceea solicită taxe pentru declarațiile de consimțământ, chiar dacă o astfel de procedură este scutită de plata taxelor notariale.

„Pentru a clarifica situația și a sprijini cetățenii care doresc să devină donatori, Agenția Națională de Transplant a transmis o adresă oficială( Adresa nr. 1528 din 02.09.2025) către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Potrivit legislației (Legea nr. 95/2006 și Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției nr. 1158/2012), fiecare persoană care dorește să își exprime opțiunea de donator trebuie să facă acest lucru printr-un act notarial, ulterior înscris în Registrul Național al Donatorilor de Organe, Țesuturi și Celule (R.N.D.). În urma adresei noastre, Uniunea Națională a Notarilor Publici va transmite o circulară către toate notariatele din țară, pentru a asigura aplicarea corectă a procedurii legale și informarea completă a cetățenilor.” Potrivit Agenției Naționale de Transplant.