Apa de gură, pe care o alegem și când o folosim VIDEO

Pe piață există mai multe tipuri de apă de gură, dar e important să știm pe care o alegem pentru îngrijirea zilnică, pentru că unele dintre ele sunt medicament și trebuie utilizate o perioadă mai scurtă de timp.

Apele de gură care sunt, de fapt, medicamente sunt cele care ca substanță activă clorhexidina. Aceste produse sunt utilizate o perioadă scurtă de timp pentru că, la fel ca orice alt medicament, pot avea reacții adverse.

Tratamentul cu clorhexidină

„Este apa de gură cu clorhexidină. Ea se găsește în mai multe concentrații. Eu recomand o concentrație de 0,12/0,2 %, mai puternică pe care o folosim maixumum două săptămâni. Poate să coloreze dinții și limba, să dea senzații anormale de gust, plus că

este un tratament antiseptic. Se folosește o perioadă de timp scurt” explică Laura-Isabela Vlădescu, medic stomatolog, specialist în parodontologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cum alegem apa de gură potrivită

După ce am terminat tratamentul cu apa de gură cu clorhexidină, putem cumpăra una obișnuită, pe care o găsim la supermarket. Putem alege doar acele ape de gură care nu conțin alcool. Alcoolul are tendința de a irita gingia.

„Ulterior, apa de gură ar trebui să facă parte din rutina noastră zilnică, pe care o luăm din comerț, dar fără alcool. Alcoolul poate irita gingia” mai spune Laura-Isabela Vlădescu, medic stomatolog, specialist în parodontologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.