Operațiile cu laser în oftalmologie. Beneficii reale pentru pacienți VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

În chirurgia oftalmologică, medicii folosesc astăzi aparate laser pentru realizarea intervențiilor. Acest gen de dispozitive sunt de înaltă precizie și au multiple beneficii pentru pacienți.

„Cele mai mari salturi s-au realizat în domeniul aparaturii robotizate. Laserele acestea oftalmologice sunt o invenție care ne ajută real. Noi folosim cel mai performant dispozitiv de genul acesta care există pe piață. Face operațiile în 7, 8 secunde” susține dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Rețelei „Dr. Holhoș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii recunosc faptul că finețea operațiilor oftalmologice există doar datorită aparatelor utilizate în prezent pentru acest gen de intervenții.

„Aceste operații fără tehnologie nu le-am putea realiza. Acest laser face intervențiile foarte ușor de realizat, cu traumatisme minime pentru ochi. De a doua zi pacienții văd perfect și această chirurgie are multe beneficii”, mai spune dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Rețelei „Dr. Holhoș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

Cea mai eficientă metodă de diagnostic a osteoporozei VIDEO

Un examen medical, similar computerului tomograf, poate spune totul despre sănătatea oaselor femeilor. Procedura este utilizată pentru diagnosticarea osteoporozei.   „Diagnosticul de aur reprezintă această investigație denumită DEXA. Este un…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Regimul de 14 zile care te poate ajuta să reduci grăsimea corporală și să îți conturezi talia înainte de sezonul estival
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro