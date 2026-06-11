Operațiile cu laser în oftalmologie. Beneficii reale pentru pacienți VIDEO

În chirurgia oftalmologică, medicii folosesc astăzi aparate laser pentru realizarea intervențiilor. Acest gen de dispozitive sunt de înaltă precizie și au multiple beneficii pentru pacienți.

„Cele mai mari salturi s-au realizat în domeniul aparaturii robotizate. Laserele acestea oftalmologice sunt o invenție care ne ajută real. Noi folosim cel mai performant dispozitiv de genul acesta care există pe piață. Face operațiile în 7, 8 secunde” susține dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Rețelei „Dr. Holhoș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii recunosc faptul că finețea operațiilor oftalmologice există doar datorită aparatelor utilizate în prezent pentru acest gen de intervenții.

„Aceste operații fără tehnologie nu le-am putea realiza. Acest laser face intervențiile foarte ușor de realizat, cu traumatisme minime pentru ochi. De a doua zi pacienții văd perfect și această chirurgie are multe beneficii”, mai spune dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog, fondatorul Rețelei „Dr. Holhoș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.