Entorsele de gleznă, problema care-i aduce pe cei mai mulți oameni în cabinetul medicului ortoped VIDEO

Stilul de viață sănătos impune și foarte multă mișcare. Mișcarea constantă poate provoca și accidentări, iar entorsele de gleznă reprezintă patologia cel mai des întâlnită de medicii ortopezi, din cauza exercițiilor fizice intense.

„Entorsele de gleznă sunt cea mai des întâlnită patologie care aduce pacienții la medicul ortoped. Sportivii de weekend, doamnele care vor să meargă pe tocuri prezintă cele mai mari riscuri” susține Entorsele de gleznă sunt cea mai des întâlnită patologie care aduce pacienții la medicul ortoped. Sportivii de weekend, doamnele care vor să meargă pe tocuri prezintă cele mai mari riscuri” susține dr. Teodor Negru, medic specialist ortopedie-traumatologie, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Regina Maria.

Sunt însă situații în care aceste probleme pot fi remediate doar prin intervenții chirurgicale. Recuperarea post operație trebuie realizată conform indicațiilor medicale.

„După o intervenție chirurgicală, recuperarea constă într-un echilibru între a avansa cât mai repede, dar totodată să lăsăm natura să-li facă treaba pentru a vindeca țesuturile pe care noi le punem la loc” mai spune Entorsele de gleznă sunt cea mai des întâlnită patologie care aduce pacienții la medicul ortoped. Sportivii de weekend, doamnele care vor să meargă pe tocuri prezintă cele mai mari riscuri” mai spune dr. Teodor Negru, medic specialist ortopedie-traumatologie, Spitalul Euroclinic – Rețeaua Regina Maria.