Aparat laser de ultimă generație pentru Secția Urologie a Spitalului Județean de Urgență Pitești

Un aparat cu laser de ultimă generație a intrat recent în dotare Spitalului Județean de Urgență din Pitești. Echipamentul permite tratarea calculilor renali printr-o metodă minim invazivă și permite și abordarea unor tumori urologice.

„Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti îşi extinde semnificativ capacitatea de tratament în urologie prin achiziţia unui laser de ultimă generaţie, Thulium, de 60 de Waţi, un echipament medical de mare performanţă, unic în acest moment la nivelul sistemului de sănătate din judeţul Argeş. Aparatul a fost achiziţionat în luna decembrie şi este deja utilizat, permiţând realizarea unor intervenţii urologice moderne, minim invazive, la nivelul rinichiului, ureterului, vezicii urinare şi prostatei”, anunţă, joi, Consiliul Judeţean Argeş.

Aparatul, achiziţionat din fonduri ale Consiliului Judeţean Argeş, a fost dus în spital în luna decembrie a anului trecut, iar de anul acesta este folosit pentru pacienţii care necesită intervenţii chirurgicale urologice la nivelul rinichiului.

