Aparatul dentar, modă sau necesitate? Ce spune medicul stomatolog Lorelei Nassar VIDEO

Chiar dacă în jurul nostru vedem multe persoane care poartă aparat dentar, trebuie spus faptul că nu este o modă. Persoanelor cărora le-a fost recomandat se confruntă cu probleme dentare a căror rezolvare impune purtarea aparatului dentar.

„Își doresc estetic în totdeauna. Pot să fie copii sau adolescenți care să-și dorească elastice colorate. La copii este foarte distractiv, pe fiecare grup de dinți să aibă elastice de altă culoare. Pot să-și dorească ca elementele lipite de dinți să nu fie metalice, să fie albe din ceramică sau safir” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Există și aparate dentare care sunt „invizibile”, adică pot fi poziționate astfel încât să nu se observe. Nu toți pacienții pot beneficia de ele.

„Pot să-și dorească un aparat care nu e deloc vizibil. Iar atunci, în măsura în care este posibil, se va instala pe fața interioară a dinților. Deranjează vorbirea, dar e vorba despre estetică aici” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.