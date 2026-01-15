Arafat: Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), afirmă că România are adăposturi pentru protecţie civilă, însă acestea sunt insuficiente şi au nevoie de investiţii. ”Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă”, subliniază şeful DSU.

„Pe aplicaţia DSU, dacă o descărcaţi, o să vedeţi că există acolo o hartă interactivă şi punctele interactive sunt adăposturile. Nu sunt suficiente. Nu sunt toate puse la punct. Există un raport pe asta. E de investit în ele. Nu toată lumea înţelege rolul important al acestor adăposturi şi faptul că ele trebuie să existe şi trebuie să crească numărul lor. Noi lucrăm acum, e un proces de identificare a unor spaţii care pot fi folosite ca adăposturi, cum ar fi parcări subterane, spaţii subterane, care pot, în caz de, să fie folosite ca adăposturi. Dar mai e foarte mult de lucrat pe domeniul ăsta şi de dezvoltat”, a declarat șeful DSU, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

El a menţionat că spaţiile de la metrou, de exemplu, pot fi utilizate pentru adăpostire, în caz de nevoie.

Cele mai multe spaţii care pot fi adăposturi, în Bucureşti, sunt în blocurile de 10 etaje, la subsol, mai puţine fiind la agenţii economici.