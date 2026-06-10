Cum trebuie să arate operația estetică potrivită

Foarte multe persoane apelează astăzi la chirurgii esteticieni. Cele mai reușite operații sunt cele în care modificările corpului nu sunt vizibile. Chiar dacă s-a intervenit cu bisturiul, acest lucru nu trebuie să se observe.

„O chirurgie estetică bine făcută nu modifică trăsăturile. Noi avem ca reper anatomia fiecărui pacient în parte pentru că fiecare este unic. Trebuie să ne raportăm la aceste diferențe ale oamenilor și atunci când dorim să facem o schimbare. Ea trebuie să respecte ceea ce avem și trebuie făcută astfel încât rezultatul să fie natural”, a explicat dr. ANDREEA GHEORGHE, chirurg plastician Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii susțin că orice intervenție trebuie să arate ca și când tot procesul de schimbare ar fi natural.

„Îmi place să le spun pacienților că în momentul în care cei dragi îi observă să-și dea seama că ceva s-a făcut dar să nu știe ce. Iar cei care nu te cunosc să nu își dea seama că ai făcut ceva în sensul acesta”, mai spune dr. ANDREEA GHEORGHE, chirurg plastician Cronos Med, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.