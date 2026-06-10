Cea mai eficientă metodă de diagnostic a osteoporozei VIDEO

Un examen medical, similar computerului tomograf, poate spune totul despre sănătatea oaselor femeilor. Procedura este utilizată pentru diagnosticarea osteoporozei.

„Diagnosticul de aur reprezintă această investigație denumită DEXA. Este un fel de tomograf, razele X vin și scanează întreg corpul și măsoară densitatea mineral osoasă” susține dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog, doctor în medicină, Sef de Lucrari la UMF Carol Davila București, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cu ajutorul acestei proceduri sunt analizate două zone importante ale coloanei vertebrale.

„În mod arbitrar s-au ales două zone. La nivelul coloanei lombare între vertebra L1 și L4 și se măsoară densitatea osoasă la acest nivel și se mai măsoară la nivelul colului femural. Se compară apoi densitatea mineral osoasă cu ceea ce ar fi trebui să aibă la vârsta de 22 – 24 de ani”, mai spune dr. MARILENA STOIAN, medic primar medicină internă, medic specialist nefrolog, doctor în medicină, Sef de Lucrari la UMF Carol Davila București, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.