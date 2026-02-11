ASSMB: Modernizăm Pavilionul „Casa Doru” de la Spitalul Clinic „Dr. Victor Babeș”.

În această perioadă, sunt în plină desfășurare lucrările de extindere, reabilitare și modernizare a Pavilionului „Casa Doru” de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, termenul estimat pentru finalizarea investiției fiind sfârșitul acestui an. În cadrul acestui pavilion se acordă acces la tratament pentru pacienții adulți diagosticați cu HIV/SIDA.

Pavilionul „Casa Doru” are un regim de înălțime S+P+2E și găzduiește Secția clinică de boli infecțioase (HIV/SIDA) adulți, iar extinderea și modernizarea spațiului s-a impus pentru asigurarea condițiilor optime de tratament pentru un număr crescut de pacienți.

Lucrările vizează, printre altele, refacerea integrală a instalațiilor, anveloparea clădirii, extinderea etajului superior, realizarea unui lift exterior, preum și realizarea de recompartimentări și reconfigurări pentru standarde medicale moderne.

„Investiția în Pavilionul Casa Doru face parte din angajamentul nostru de a moderniza infrastructura medicală și de a crește constant calitatea serviciilor oferite în spitalele pe care le administrăm. Obiectivul este să asigurăm standarde moderne de tratament, astfel încât fiecare pacient să beneficieze de îngrijire într-un mediu sigur și adecvat necesităților” – Iustinian Roșca, Director General ASSMB.

Investiția, cu o valoare totală de 3.754.793 lei, finanțată integral de la bugetul local, este mai mult decât un proiect de construcție. Scopul este de a promova o abordare bazată pe echitate și pe respectarea drepturilor omului în domeniul sănătății, prin asigurarea unui acces real și demn la servicii medicale specializate.