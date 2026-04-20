Avertisment pentru pacienții oncologici: Unele tratamente pot afecta inima

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Medicul cardiolog Ștefan Busnatu a explicat, într-un interviu pentru Cotidianul.ro, faptul că unele tratamente pentru bolile oncologice pot afecta sănătatea inimii.

Acest lucru nu înseamnă că aceste tratamente nu sunt bune, ci că organismul reacționează în ansamblu, inima fiind parte din acest echilibru, spune medicul.

„Tratamentele pentru cancer au evoluat enorm și astăzi salvează vieți care, în urmă cu ani, nu aveau șanse. În același timp, trebuie să fim sinceri și să explicăm oamenilor că unele dintre aceste terapii pot avea și efecte asupra inimii. În practica mea, am întâlnit pacienți fără probleme cardiace înainte de tratament, care ulterior au început să simtă oboseală la eforturi mici sau palpitații. Dar asta nu pentru că tratamentul nu a fost bun, ci pentru că organismul reacționează în ansamblu, iar inima este parte din acest echilibru. Exact despre aceste lucruri încerc să vorbesc și în cartea mea „Sănătatea inimii pe înțelesul tuturor”, să explicăm simplu ce se întâmplă în corp, fără a speria, dar totodată și fără a ignora realitatea” susține medicul Ștefan Busnatu.

Puteți citi interviul integral, aici.

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