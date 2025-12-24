Avertismentul Ministerului Sănătății: Creștere alarmantă a cazurilor de gripă

Ministerul Sănătății atrage atenția cu privire la creșterea semnificativă a cazurilor de gripă. Instituția propune o serie de măsuri menite să limiteze răspândirea infecțiilor respiratorii.

Măsuri generale pentru populaţie

– Prezentarea la medicul de familie la apariţia simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesităţii izolării la domiciliu şi, după caz, a efectuării unor investigaţii suplimentare.

– Purtarea măştii de protecţie de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situaţia în care este necesară deplasarea în comunitate.

– Respectarea etichetelor de tuse şi strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosinţă.

– Menţinerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă şi săpun sau utilizarea de soluţii dezinfectante.

– Evitarea aglomeraţiilor, aerisirea frecventă a spaţiilor închise şi utilizarea măştii de protecţie în contexte cu risc crescut.

– Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecţiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

– Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicaţia medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilităţii apariţiei complicaţiilor şi a formelor severe de boală.

